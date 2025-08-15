Погода в Севастополе 15 августа

Погода
15-08-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Ветер ночью восточный 2-7 м/с,

днем северный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°,

днем 28…30°.

Температура воды в море 25°.

Фото: Елена Голос

