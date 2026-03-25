Трое детей, пострадавших во время взрыва на улице Павла Корчагина, находятся в больнице

Две сестры находились в квартире, где прогремел взрыв. Одну из девочек прооперировали, она в реанимации в стабильном состоянии. Ей требуется дальнейшее восстановление и реабилитация из-за переломов, но врачи дают позитивный прогноз на полное восстановление функций. Вторая сестра — в хирургическом отделении, без тяжелых травм, но психологически ей сейчас очень сложно, сообщили городские власти.

Также в больнице находится мальчик Илья вместе со своей мамой. У ребенка в основном ушибы и порезы.

Медпомощь пострадавшим оказана в полном объеме, их жизни вне опасности, и сейчас основной фокус смещается на психологическую поддержку и реабилитацию.

Параллельно развернута работа по восстановлению жилья: муниципальные комиссии совместно с жильцами оценивают ущерб, подрядчики приступили к ремонту.

Ольга Сурикова