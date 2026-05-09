Парад на 9 Мая в Москве. Прямая трансляция

Праздничное шествие в честь 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне традиционно пройдет на Красной площади. Онлайн-трансляция Парада Победы Москве 9 мая 2026 года начнется на этой странице в 10:00. Мы покажем самые яркие моменты этого события.

Главным событием станет пешее шествие военнослужащих различных видов и родов войск и военных вузов. Военная техника в этом году по Красной площади проходить не будет. Авиационная часть сохранится, над Москвой пройдут самолёты пилотажных групп. Завершится программа традиционным пролётом штурмовиков Су-25, которые окрасят небо в цвета российского флага. Во время трансляции зрителям также покажут работу военнослужащих на боевом дежурстве и выполнение задач, в том числе в зоне специальной военной операции.

По брусчатке Красной площади вновь пройдут участники специальной военной операции.