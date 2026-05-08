Популярные пешеходные тропы Ялтинского заповедника закроют на выходные

Крым
08-05-2026

В связи с «существующей угрозой безопасности» закрыты для посещения туристические маршруты Ялтинского горно-лесного заповедника.

❗️С 9 по 11 мая 2026 туристские маршруты «Бабу-Корыто», «Биюк‑Исар», «Еврейская тропа», «Кореизская тропа» и экологические тропы «Алупка‑Исар», «Чёртова лестница» будут недоступны для посещения.

✅Возврат денежных средств за ранее приобретённые разрешения будет осуществлён автоматически.

Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»