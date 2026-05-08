На пляжах Севастополя обнаружены локальные выбросы мазута

По данным мониторинга, проведенного специалистами Спасательной службы и Севприроднадзора, массовых выбросов мазута на береговой линии Севастополя не зафиксировано.



В правительстве города заверили, что обнаружены небольшие единичные вкрапления мазута на пляжах в районах парка Победы, Любимовки и Камышовой бухты. Загрязнения были оперативно устранены спасателями. Общий объем собранных камней с пятнами мазута составил не более одного мешка.

Подчеркивается, что самим убирать пятна мазута не надо, такие отходы должны утилизироваться спецслужбами.

Фото: правительство Севастополя