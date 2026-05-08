ПСБ: заслуженные артисты России проведут мастер-классы для юных севастопольцев

В Севастополе по инициативе ПСБ пройдут мероприятия II этапа музыкально-просветительского проекта «Чистая классика – молодым талантам новых регионов». В рамках этого проекта 10 мая российские артисты дадут концерт камерной музыки и проведут мастер-классы для учащихся и преподавателей Севастопольской музыкальной школы №1 имени Н.А. Римского-Корсакова. 14 мая в школе пройдет гала-концерт с участием юных музыкантов, отобранных по итогам образовательной программы. Вход на все мероприятия свободный.

В составе творческой группы – заслуженные артисты Российской Федерации: Виктор Ямпольский (фортепиано), Виктор Козодов (виолончель), Наталья Савинова (меццо-сопрано), Антон Кулапов (альт), а также лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Ярослав Красников (скрипка), Николай Попов (флейта).

Проект «Чистая классика – молодым талантам новых регионов» реализуется при поддержке ПСБ и Президентского фонда культурных инициатив с 2023 года. В 2025 году к нему присоединилась Республика Крым, в 2026-м музыканты впервые посетили Севастополь. Проект направлен на интеграцию регионов в российское культурное пространство, повышение исполнительского мастерства воспитанников музыкальных школ и приобщение местных жителей к шедеврам мировой классической музыки.

«Для ПСБ важно быть частью таких инициатив, мы видим в проекте значимую социальную миссию: он помогает сохранять и развивать культурный потенциал Севастополя, Крыма, и Донбасса, способствует межрегиональному сотрудничеству в сфере детского музыкального образования. Объединяя участников вокруг классического музыкального наследия, проект вносит весомый вклад в творческую самореализацию подрастающего поколения», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

