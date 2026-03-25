48-летняя жительница Севастополя получит уголовку за месть сопернице

25-03-2026
 
Ей придется ответить за импульсивный пьяный поступок.
 
По данным УМВД, узнав о том, что ее бывший мужчина живет с новой избранницей, фигурантка связалась с ним якобы для того, чтобы забрать свои вещи. Мужчина встретил ее у подъезда, сидя за рулем иномарки, которая принадлежала его нынешней сожительнице. Дома женщина выпила для храбрости взяла нож и проколола все четыре шины, а лобовое стекло разбила камнем, рассказали в полиции.
 
После этого женщина поспешила уйти, повреждения на своем авто хозяйка обнаружила утром, после чего обратилась в полицию. Ревнивице грозит до двух лет лишения свободы.
 
 
Ольга Сурикова