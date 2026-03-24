Взрыв в доме на Павла Корчагина: погибла многодетная мама

Ольга Родикова — мама шестерых детей, певчая Татианинского храма при СевГУ. Об этом сообщили в храме. Четыре ее дочери получили ранения различной степени тяжести, сообщили в храме.

Предположительно, погиб и ее сын Василий.

В церкви рассказали, что четыре девочки сейчас находятся в больнице. Одна в довольно тяжелом состоянии, остальные — в стабильном. Муж выжил.

Напомним, 23 марта около 23:40 в жилом доме №14 на Павла Корчагина произошел взрыв. Взрывной волной серьезно поврежден и дом напротив.

Ольга Сурикова

Фото: соцсети