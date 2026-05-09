Поздравление вице-спикера Заксобрания Ильи Журавлёва с 81-й годовщиной Великой Победы и 82-й годовщиной освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков!

Дорогие ветераны, дети войны, жители Севастополя!

Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы — священным праздником мужества, памяти и несокрушимого духа нашего народа!

Время не властно над величайшим подвигом советского солдата и народа, вынесшего на своих плечах нечеловеческие испытания Великой Отечественной войны. Сколько бы ни прошло лет, память о Победе будет жить вечно в наших сердцах как символ беспримерного героизма, стойкости и беззаветной любви к Родине.

Нет ни одной пяди нашей земли, где бы не была пролита кровь защитников Отечества.

В каждом городе, в каждом селе, у каждого монумента и памятника навеки застыли имена тех, кто подарил нам жизнь, свободу и будущее.

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война, кто не ждал бы с фронта родного человека, не молился за Победу, не приближал её своим трудом, мужеством и верой.

Именно советский народ дал всему миру главный ответ на зло и нацизм, выковав Победу из беспримерной стойкости, бесстрашия и великого единства. Советский солдат сломал хребет фашизму, освободил нашу землю и спас человечество от уничтожения, заплатив за это немыслимую беспрецедентную цену.

Невозможно передать словами ту радость победного мая 1945 года — дня торжества справедливости, силы духа и исторической правды. Это был день, который показал всему миру: русский народ невозможно сломить, как невозможно сломить многовековую силу и единство нашей страны.

Сегодня Россия вновь отстаивает своё суверенное право, безопасность и историческую правду. Наши защитники — достойные потомки поколения Победителей — продолжают ратный, незыблемый подвиг дедов и прадедов, сражаясь за Русский мир, за память, за наши традиционные ценности, за право будущих поколений жить под мирным небом. Мужество участников специальной военной операции — это продолжение великой истории героизма и верности Отечеству.

В этот праздничный день — низкий поклон ныне живущим ветеранам, детям войны, труженикам тыла, жителям осаждённых городов, всем, кто пережил страшные годы войны и сохранил силу духа, веру и любовь к Родине. Вы — наша гордость, нравственный, духовный ориентир и живая связь поколений.

Мы сохраним историческую правду и передадим её нашим детям и внукам. Подвиг советского народа никогда не померкнет — ни в памяти, ни в истории, ни в сердцах благодарных потомков.

Никто не забыт

Ничто не забыто

⭐С Днём Великой Победы!⭐