Наказание Евгению Горлову оставили без изменений

Севастопольский городской суд огласил решение после рассмотрения апелляционной жалобы. В последнем слове Горлов акцентировал внимание, что его помощь нужна отцу и малолетним детям.

«Очень тяжёлая статья, очень суровый приговор Ленинского суда, и я прекрасно понимаю, с этим живу уже – скоро будет 2 года, с момента того, как меня задержали. Живу с этим, прекрасно понимаю, что у меня ничего нет. Прошу рассмотреть возможность и оставить машину, которая мне необходима, чтобы моих троих детей хотя бы отвезти в поликлинику или детский сад, в школу, и один земельный участок который у меня есть, а больше ничего у меня нет», — заявил подсудимый Евгений Горлов, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

Подельнику экс и.о.вице-губернатора Евгения Горлова Максиму Ларину суд смягчил наказание до 4 лет лишения свободы.

Защита Евгения Горлова намерена подавать кассацию.

По версии следствия, Горлов потребовал от бизнесмена отдавать ему через Ларина с декабря 2023 года каждый месяц 1 млн рублей. Позже, считает следствие, Горлов потребовал от потерпевшего передать ему за полгода взятку в размере 6 млн рублей.

После этого, в начале августа 2024 года, мужчина обратился в региональное управление ФСБ. Сначала был задержан Ларин, которому передали 6 млн рублей для Горлова. Дальнейшие действия Ларина осуществлялись под контролем сотрудников правоохранительных органов. В момент получения денег чиновник был задержан.

