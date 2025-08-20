Трамп похвалил Крым и преувеличил его размеры

«Крым был сердцем и душой этой страны. Он прекрасен. Это, знаете ли, огромный кусок суши, который выходит прямо в океан», — сказал президент в интервью журналисту Марку Левину, который поправил Трампа, указав, что Крым находится у Черного моря.

Позже он снова вернулся к теме Крыма и сделал акцент на его размерах: «Огромный, я бы сказал, размером с Техас или что-то в этом роде, посреди океана. Он великолепен».

При этом площадь Крымского полуострова составляет 27 тыс. кв. км. Что касается Техаса, то он почти в 26 раз больше. Площадь этого штата – 695 662 кв. км.

Ранее Наталья Поклонская заявила, что лучшим местом для трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского может стать Крым.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Елена Голос