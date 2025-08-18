Наталья Поклонская о лучшем месте для политических встреч

«Если встреча действительно состоится, то лучше места, чем полуостров Крым, не найти», — так Наталья Поклонская прокомментировала заявление Трампа о намерении провести трёхсторонний саммит уже 22 августа

«Именно на этой земле происходят исторические мировые события, которые знаменуют начало новых эпох и изменений. Здесь и сейчас может быть поставлена точка и заложено новое русло для настоящего и будущего, построенного на основе другого договора и принципов мировой политики. Рузвельт, Никсон, Форд и Клинтон — четыре президента США уже были на полуострове, и пятым может стать Трамп».

«Такая встреча действительно может стать поворотной в судьбах целых народов и стран, оставив на страницах истории добрую память о своих лидерах» — написала Поклонская в своём телеграм-канале.

1945 год. Франклин Делано Рузвельт принимал участие в Ялтинской конференции.

1974 год. Ричард Никсон посетил Крым вместе с генеральным секретарём ЦК КПСС Л.И. Брежневым.

1992 год. Джеральд Форд посетил базу Черноморского Флота в городе Севастополе.

2007 и 2013 годы. Билл Клинтон принимал участие в политических мероприятиях в Ливадии.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города