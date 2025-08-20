Где не будет света в Севастополе 21  августа

В «Севастопольэнерго» разъяснили, что отключения связаны с выполнением неотложных работ по следующим адресам:
⏱️с 9:00 до 15:00
— ул. Хрусталева, 76-Б,76-А,76-Ж,76-Г,76-Б/2
— ул. Индустриальная, 28/24,28/70,28,32
⏱️с 9:00 до 12:00
Балаклава
— ул. Вечерняя, 4-10(чет),1-15(нечет);
— ул. Метростроевская, 2,1;
— ул. Пологая, 2-6(чет),12,1-11(нечет);
бул. Полуденный, — 2-8(чет),1-13(нечет);
— ул. Строительная, 18,43-49(нечет),47-А,49-А,55-77(нечет),59-А,83,85;
— ул. Наклонная, 7-А,7,9,17-А,17-23(нечет),27;
— ул. Утренняя, 20,22;
— ул. Прохладная, 10-А,4-8(чет),5-А,9,9-А,7;
— ул. Земляничная, 10,7
⏱️с 11:00 до 16:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции
— ул. Борисова, 1,7-9(нечет);
— ул. Героев Бреста, 15-а,33-в,33-г,33-д, 33-ж,35-37(нечет),43;
— ул. Маячная, 44, ПК ГСК «Омега»;
— пр. Столетовский, 3-а (ИП Дудниченко С.Б.),5,9(ООО «Компромисс-Сервис»);
— ул. Колобова, 32
21 и 22 августа
⏱️с 9:00 до 16:00
Балаклава
— ул. Новикова, 32,39-51(нечет);
— ул. Склонная, 2,4,3-Б,7-Б,1-13(нечет);
пер. Фонтанный, 4-12(чет),1-13(нечет);
— ул. Шелковичная, №1770,2-28(чет),11-А,1-21(нечет)