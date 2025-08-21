Громкие звуки, которые было слышно в районе улицы Военных Строителей на территории воинской части — это учения

Сегодня ночью жители Севастополя слышали громкие хлопки.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что это Черноморский флот совместно со службами экстренного реагирования (МЧС, полицией, скорой помощью и Спасательной службой Севастополя) проводили учения по практической отработке тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях, приближенных к боевым.

По понятным причинам о таких учениях не предупреждают заранее, добавил он.

Фото: Минобороны России/t.me/mod_russia