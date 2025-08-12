СМИ: Зеленский смягчил позицию в вопросе территорий

12-08-2025

Чем ближе дата переговоров Путина и Трампа, тем больше версий, что станет предметом обсуждений

Так, появилась статья Daily Telegraph, где говорится, что Киев может отказаться от некоторых территорий.

Украинский президент готов уступить земли, которые Россия заняла во время СВО, в обмен на гарантии безопасности, утверждает The Daily Telegraph.

По данным СМИ, Зеленский может согласиться заморозить боевые действия по текущей линии соприкосновения. При этом он не хочет уступать части ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем Украины.

