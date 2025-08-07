Место проведения встречи Путина и Трампа согласовано, о нем объявят несколько позже

Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

Он добавил, что встреча пройдет в ближайшие дни, стороны приступили к проработке.

Следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президента России Путина и США Трампа, но сколько дней займет подготовка пока сказать трудно, добавил он.

Предложенный Уиткоффом формат трехсторонней встречи между Путиным, Трампом и Зеленским Москва оставила без внимания.

Ольга Сурикова