По Севастополю снова будут работать белые человечки 

Городское хозяйство
12-08-2025

В Севастополе 13 и 14 августа будут обрабатывать растения от американской белой бабочки.

Работы пройдут с 22:00 до 6:00.

▫️Площадь Нахимова и прилегающие улицы (от дома 2 по ул. Ленина)

▫️Парк Учкуевка

▫️ул. Мореходная, 19

▫️Ушакова балка

▪️Обработка проводится специализированными препаратами, безопасными для людей и животных.

▪️Через 2 часа после завершения находиться на обработанных территориях безопасно.

▪️Рекомендуется воздержаться от прогулок под деревьями, пикников и выгула питомцев в этих зонах до вечера 17 августа.

