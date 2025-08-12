Погода в Севастополе 12 августа

Погода
12-08-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Ветер ночью северо-восточный,

днем северо-западный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°,

днем 26…28°.

Температура воды в море 26°.

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 