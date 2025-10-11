Ситуация с выбросом мазута на пляжах Северной стороны

Согласно официальной информации правительства Севастополя, на нескольких пляжах Северной стороны обнаружены точечные пятна мазута.

«Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет. Есть точечные выбросы мазута всего в нескольких местах, которые мы оперативно собираем силами Спасательной службы Севастополя, Горхоза, Севприроднадзора и операторов пляжей. Помощь волонтёров не требуется», — прокомментировал губернатор Михаил Развожаев.

По его данным, моделирование показывает, что ещё существует вероятность небольших очаговых выбросов мелких фракций в районе пляжей Северной стороны.

Ситуацию постоянно мониторят Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, наш Севприроднадзор и МЧС по Севастополю.

Если вы заметили пятна мазута, звоните по номеру 112.

Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Минприроды сообщило, что около 4 тыс. тонн мазута вытекло в Черное море и попало на побережья Крыма и Краснодарского края.

Ольга Сурикова