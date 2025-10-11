Какие имена девочек самые популярные у родителей в Севастополе

Город
11-10-2025

11 октября в мире отмечают Международный день девочек. 

«Севкор» в честь такого замечательного дня поинтересовался в городском управлении ЗАГС, какие самые популярные имена девочек в 2025 году. 

Лидером оказалось имя София, за ней идут Анна и Мария. В десятку по популярности попали Ева, Варвара, Василиса, Мирослава, Полина, Елизавета и Алиса.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова
Фото: shedevrum.ai