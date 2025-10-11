«Пионеров я не рушил» —директор ДДЮТ еще раз судьбе скульптур с крыши Дворца Пионеров

Некогда не унимался спор о необходимости восстановления скульптур пионеров на здании ДДЮТ и сейчас старожилы периодически вспоминают об актуальности их возвращения на место.

Сама скульптурная группа «Пионерия» была установлена 1962 году тогда на месте разрушенного в войну Института физических методов лечения открывали новый Дворец пионеров.

Директор ДДЮТ Александр Осокин в интервью «Севкору» напомнил, что скульптуры с Дворца демонтировали в 2007 году, потому что они осыпались. И сам архитектор, который их создавал — Станислав Чижов— признавал уже невозможным их восстановление.

После, по словам Осокина, проводились подсчеты создания «братьев-близнецов» рассыпавшихся пионеров, и суммы озвучивались внушительные. По последним оценкам, разработка научно-проектной документации стоит 80 миллионов рублей. И прежде чем их устанавливать, нужно проверить фундамент здания, его подвижность и дальнейшую устойчивость.

«Проектная организация должна иметь лицензию Министерства культуры на предмет работы на объектах культурного наследия. Это стоит около 500 тысяч рублей, это подсчеты двух-трехлетней давности», — рассказал директор ДДЮТ.

Что касается самих остатков скульптур, то их при этом не выбросили—их все равно хранят в за

Ольга Сурикова