Зубков пригласил своего спасителя, который прыгнул за ним в савану, снова в «Тайган»

Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков приехал к Алексею Данилову на работу в Ростовскую область и лично поблагодарил за спасение. Зубков впервые встретился и поблагодарил парня, который не побоялся спрыгнуть ко львам, чтобы спасти человека. Он тогда не знал, кому оказывает помощь.

«Это человек, который спас мне жизнь», — сказал Зубков при встрече.

Директор сафари-парка вручил Данилову и его коллегам приглашение в парк, сказав, что 20 сентября ждёт их там в качестве почётных гостей для награждения.

На комментарий коллег Данилова, что это был очень страшный день, Зубков сказал, что будет и дальше заходить к хищникам, «даже если придется там умереть».

Напомним, ранее сообщалось, что директор парка львов «Тайган» Олег Зубков пострадал в результате нападения на него льва.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото скриншот видео Олег Зубков