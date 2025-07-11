В Кремле назвали, когда откроется аэропорт в Симферополе

Крым
11-07-2025

Аэропорт в Крыму возобновит работу, когда появятся необходимые условия — безопасность полетов и пассажиров.

Для решения о возобновлении работы аэропортов во главе угла стоят вопросы безопасности, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 

Ранее власти Крыма заявили готовности немедленно открыть воздушную гавань при получении распоряжения от Владимира Путина.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 