Севастополь в лидерах по стоимости проживания в отелях «три звезды»

Российский союз туриндустрии подсчитал среднюю стоимость ночи в трехзвездочных отелях по стране. Дороже всего в России летом этого года стоило размещение в отелях категории «три звезды» в Адыгее, на Алтае, в Карелии, Севастополе и Ленинградской области.

Список выглядит так:

– Адыгея: 20 521 руб.

– Алтай: 17 151 руб.

– Карелия: 14 785 руб.

—Севастополь — 14 073 руб.

—Ленинградская область (13 187 руб.)

—Республика Крым (12 159 руб.).

В целом, отели 3* подорожали на 9,2% этим летом, средняя цена – 8 699 руб.

💸 Самые доступные варианты: Забайкальский край (2978 руб), Курганская (3278 руб.) и Ульяновская (4083 руб.) области.

Ольга Сурикова

Фото: sevastopol-hotel.com.ru