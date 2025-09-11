Смайлик в виде клоуна едва не приравняли к оскорблению

Красноярский районный суд отменил штраф за слово «хабалка» и «эмодзи» в виде клоуна

В Красноярском крае женщина поскандалила с соседкой в чате: та назвала её «хабалкой» и запостила смайл-клоуна. Прокуратура усмотрела в этом оскорбление, мировой судья выписал штраф в 5 тысяч рублей. Районный суд решил иначе:

Не представлено доказательств, что слово «хабалка» является неприличным (грубым), а также что отправленное изображение эмодзи в виде клоуна является сравнением потерпевшей с клоуном, соответствующих заключений специалиста-лингвиста либо эксперта, свидетельствующих об оскорблении потерпевшей, не представлено, — говорится в материалах дела.

Эксперты, тем не менее, уверены, что с каждым днём пользователям социальных сетей нужно быть внимательнее. Что написано пером… Цифровой след в интернете стереть невозможно.

P.S. Жительница Германии ранее получила штраф в размере €1800 (166 тысяч рублей) за комментарий в соцсети. Поводом для санкции стали три смайлика с поднятым вверх большим пальцем, размещенные в ответ на публикацию о несовершеннолетней девушке, которая убила мужчину арабского происхождения, ранее изнасиловавшего ее.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города