В Севастополе мужчина не отдал приятелю бутылку с алкоголем даже после удара ножом в спину

Житель Севастополя получил два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью своему приятелю.

Установлено, что вечером 8 января 2025 года к осужденному пришел его знакомый. После конфликта приятель взял со стола бутылку со спиртным и направился к выходу. Хозяин за это из-за спины ударил его ножом в область грудной клетки, но тот все равно не вернул алкоголь и покинул квартиру.

За медпомощью он обратился только на следующее утро.

Нападавший взят под стражу в зале суда.

Защитник осужденного внес апелляционную жалобу с просьбой смягчить приговор, однако Севастопольский городской суд согласился с мнением прокуратуры о соразмерности назначенного наказания и отклонил доводы адвоката.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai