Семьям погибших в результате атаки БПЛА на Форос выплатят 1,5 млн рублей

Пострадавшим, которые получили ранения тяжелой и средней степени, будет выплачено по 600 тыс. рублей, получившим легкие травмы – по 300 тыс. рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
У всех пострадавших в Форосе осколочные ранения — в момент атаки БПЛА они находились на береговой линии
Среди раненых как местные жители, так и гости посёлка, в том числе из Беларуси, детей нет.
«У всех пострадавших осколочные ранения. Они находились на береговой линии Фороса в момент атаки. Это и наши местные жители, и гости посёлка, есть также граждане Республики Беларусь. Благодарю Бога и судьбу, что среди пострадавших нет детей! Всю ночь с пострадавшими и их близкими работал психолог, оказывая необходимую моральную поддержку в это непростое время», — прокомментировала произошедшее глава Ялты Янина Павленко.
Официально известно о трех погибших и 16 пострадавших.
Фото: Санаторий Форос Крым/vk.com