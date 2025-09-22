Волонтеры в Севастополе передали нуждающимся крупную партию гуманитарной помощи

Актив севастопольского отделения ЛДПР совместно с волонтерами благотворительного фонда «Путь к Победе» продолжает свое доброе сотрудничество с региональной организацией Красного Креста. На этот раз волонтеры передали большую партию гуманитарной помощи.

В нее вошли: обувь, женская и детская одежда, средства личной гигиены, канцелярские принадлежности. Все эти вещи будут направлены людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации и остро нуждаются в поддержке.

«Помогать тем, кто оказался в беде, — это наш человеческий долг. Важно не проходить мимо чужой боли, а протянуть руку поддержки. Совместно с волонтерами и неравнодушными жителями Севастополя мы стараемся делать так, чтобы каждый нуждающийся почувствовал внимание, заботу и веру в то, что он не один. Именно в таких делах рождается настоящее единство и сила общества», — отметил координатор севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

Подобные акции уже стали доброй традицией, ведь только объединяя усилия можно сделать реальную помощь доступной и ощутимой для тех, кто оказался в трудных обстоятельствах.

Андрей Крымский

