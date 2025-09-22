Гости отеля в Форосе рассказали, как началась атака БПЛА 

По словам очевидцев, вчера пострадал не только санаторий «Форос», но и отель Luciano Wellness & SPA Foros. В этот день бренд отмечал день рождения, по этому поводу на террасе отеля был торжественный банкет.

«Когда ведущий начал говорить о том, что самолёт Luciano начинает свой полёт, загорелись фейерверки, включили звуки самолетов. И тогда через доли секунд все увидели летящий прямо в нас беспилотник. Пострадало много людей, есть погибшие», — рассказали гости ужина «Осторожно, новости».

По их словам, все присутствующие сразу убежали в подвалы отеля. Они добавили, что атака БПЛА продолжалась «длительное время», гостей не выпускали из подвалов. По их словам, люди вышли оттуда глубокой ночью. В этот момент территория отеля была оцеплена, на месте работали следователи и стояли машины скорой помощи.

Еще одна свидетельница атаки БПЛА на санатории в Форосе рассказала, как удивило спокойствие и собранность всех присутствующих на банкете:

«Порадовало, что мужики после первого же удара на празднике оперативно схватили женщин и детей и уводили нас в укрытие. Сейчас, задним числом, поразила собранность и тишина людей. Какая-то женщина начала было истерить, так её моментально обняли, поцеловали, прикрикнули. У людей не было страха, у нас был гнев!» — написала в своем блоге Александра Машкова-Благих.

Она насчитала четыре удара: «Вот ты сидишь на празднике, вот вокруг тебя влюблённые люди, детишки. И вот удар, звуковая волна. К тебе поворачивается женщина, а у нее лицо в крови, кто-то падает. И так 4 удара примерно в одну точку».

Очевидцы видели, что один человек, который был на территории отеля, погиб. Официально известно о трех погибших и 16 пострадавших.

Ольга Сурикова

Фото скриншот сайт отеля «Форос»