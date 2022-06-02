Руководителем ПСБ в Севастополе назначен Арсен Тананян

Севастополь, 2 июня 2022 года – Подразделение Промсвязьбанка (ПСБ) в городе Севастополь возглавил Арсен Тананян.

В качестве регионального управляющего он займется выстраиванием деятельности ПСБ в регионе и будет отвечать за развитие всех направлений бизнеса банка, включая предоставление финансовых услуг населению, поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса и их сотрудников, взаимодействие с представителями корпоративного сектора.

«Перед ПСБ стоит амбициозная задача: выстроить эффективную деятельность в новом для банка регионе и стать лидером на рынке финансовых услуг Севастополя. ПСБ является одним из крупнейших кредитно-финансовых институтов России и обладает глубокой экспертизой работы со всеми клиентскими сегментами, мы намерены стать надежным партнером также и для местного населения и бизнеса. Под управлением Арсена, сильного профессионала и опытного руководителя, команда ПСБ в Севастополе, уверен, сможет в кратчайшие сроки реализовать все стратегические задачи ПСБ в регионе», — прокомментировал назначение вице-президент ПСБ Дмитрий Макеев.

Справка: Арсен Тананян закончил Ставропольский государственный университет, а также магистратуру Северо-Кавказского федерального университета. Кроме того, он получил дополнительное профессиональное образование в МГУ им. М.В. Ломоносова и Московской школе управления «Сколково». Арсен обладает 16-летним опытом работы в банковской сфере, из которых более 10 лет он занимал руководящие позиции в региональных подразделениях крупнейших банков страны. До прихода в ПСБ отвечал за развитие розничного бизнеса ВТБ на территории Ставропольского края, республик Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания.

Пресс-служба ПАО «Промсвязьбанк»