Дзюдоисты из Севастополя привезли три медали с Чемпионата ЮФО

Севастопольские борцы дзюдо завоевали одну золотую и две серебряных медали на Чемпионате Южного федерального округа среди мужчин и женщин, который проходил в Армавире.

«Золото» в супертяжелой весовой категории (свыше 100 кг) заработал мастер спорта Антон Брачев. В финальной схватке Брачев взял верх над земляком — Александром Шалимовым, которому досталось «серебро» чемпионата.

Еще одним серебряным призером стал студент СевГУ Михаил Онищенко, уступивший в финальном поединке в весовой категории до 81 кг представителю Краснодарского края Тимуру Ижаеву. Онищенко выполнил норматив мастера спорта.

По итогам турнира все трое наших дзюдоистов получили путёвки на чемпионат России. Главный турнир российского дзюдо пройдет с 3 по 9 октября 2022 года в Екатеринбурге.

Тренеры наших спортсменов — Вячеслав Амелин, Артур Вартанян и Кирилл Воловика, главный тренер команды Севастополя — Роман Семенихина.