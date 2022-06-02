В Севастополе турист мучил дельфина

В социальных сетях Севастополя появилось видео, на котором молодой человек силой удерживает ослабленного дельфина в воде, после чего достает его и зачем-то демонстрирует измученное млекопитающее детям.

Акт издевательства над животным очевидцы зафиксировали на пляже «Омега».

На видео видно, что мучителя окружили дети, которые не единожды пытались его вразумить, однако, как сообщают очевидцы, подвыпивший «любитель» животного мира их не слушал.

Напомним, севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила восемь сайтов с незаконной торговлей редкими видами животных и потребовала их запрета через суд.