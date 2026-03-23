Россиян предупредили о мошеннической схеме с работающим на радиочастотах Telegram

Аферисты создали фейковое приложение, которое якобы позволяет отправлять текстовые сообщения и геолокацию через систему meshtastic, даже при отсутствии связи и интернета.

При этом пользователи, скачивая программу через AppStore, дают согласие на использование номера телефона и доступ к другим приложениям. По словам специалистов, такая уловка позволяет злоумышленникам получать личные данные из разных сервисов, если на них не установлен пароль.

Эксперты отметили, что само приложение не работает и после его удаления пользователи получают сотни СМС с попытками взлома аккаунтов. Кроме того, аферисты регистрируют номера телефонов пострадавших на различных сайтах и оформляют на них микрозаймы.

Ольга Сурикова