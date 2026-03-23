Крымчанин задержан за оправдание терроризма

23-03-2026

УФСБ России по Крыму и Севастополю пресечена противоправная деятельность местного жителя 1971 года рождения. Мужчина размещал на своей странице в Telegram комментарии с поддержкой диверсионно-террористической деятельности.

Лингвистическая экспертиза подтвердила признаки оправдания терроризма. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ольга Сурикова
Видео: УФСБ России по Крыму и Севастополю