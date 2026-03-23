Пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8%

С 1 апреля 2026 года в России проиндексируют социальные пенсии на 6,8%, увеличив средний размер выплат более чем на 1000 рублей. Перерасчёт пройдёт автоматически для получателей пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца.

Индексация затронет участников Великой Отечественной войны, обладателей знаков «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда». Повысят выплаты военнослужащим-срочникам, гражданам, подвергшимся радиации, лётчикам-испытателям и ухаживающим за нетрудоспособными родственниками.

В апреле повышенные суммы придут пенсионерам старше 80 лет (день рождения в марте). Если пенсия ниже прожиточного минимума, добавят социальную доплату от государства — без заявлений.

