Развожаев посетит общественные слушания по ПЗЗ в Гагаринском и Ленинских районах

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня, на заседании правительства, пообещал принять участие в слушаниях по проекту правил землепользования и застройки в Ленинском и Гагаринских муниципалитетах

Также в ходе обсуждения слушаний заместитель губернатора Николай Гордюшин рассказал, что комиссия по рассмотрению замечаний людей, которые поступают в ходе встреч, будут рассмотрены после завершения их во всех районах.

«У меня просьба все-таки не торопиться и в рамках подготовки соответствующих комиссий по районам, еще до их работы, самые проблемные ситуации обсудить, людей принять», — поручил Гордюшину губернатор.

Напомним, 20 июня в Севастополе прошли первые встречи представителей правительства, разработчиков проекта правил землепользования и застройки и жителей Андреевки, Качи, Верхнесадового и Нахимовского муниципалитета.

Обсуждение выдалось жарким во всех смыслах.

Дмитрий Островский