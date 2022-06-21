В Севастополе прошли первые слушания по проекту правил землепользования и застройки

Вчера, 20 июня, в Севастополе прошли первые встречи представителей правительства, разработчиков проекта правил землепользования и застройки и жителей Андреевки, Качи, Верхнесадового и Нахимовского муниципалитета.

Корреспондент «Севкора» побывал в Доме культуры «Корабел», в котором проходили обсуждения по Нахимовскому району. Со стороны правительства Севастополя присутствовали заместитель губернатора Николай Гордюшин и директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов. Презентовали проект представители проектной организации НИИ «Земля и город».

Однако, доклад Игоря Шибаева, представителя НИИ, был прерван буквально через 10 минут после начала. Презентация была остановлена не попавшими в зал людьми, стоящими в холе и выкриками, привлекавшими к себе внимание.

Гордюшин попытался успокоить людей словами, что всех зал вместить не сможет. Не способствовали разрядке духота и температура в зале, которая явно превышала 30 градусов. Тем не менее, к концу первого часа Максим Жукалов предложил покинуть зал тем, кто получил ответ от представителей власти и проходить в него оставшимся в холле людям. Стоит отметить, что для стоящих на улице людей, была организована трансляция звука из зала.

После громких споров и заявлений все-таки начались обсуждения вопросов интересующих граждан. Многие из них касались наложения охранных зон разных объектов на жилые зоны СНТ. Жукалов пообещал рассмотреть все подобные зоны и по возможности их убрать.

«Зону с особыми условиями использования территорий мы уберем, но имейте ввиду, что это не влияет на наличие опасного объекта», — ответил Жукалов одной их жительниц СНТ.

Также много вопросов возникло по поводу крестьянско-фермерских хозяйств на Северной стороне города. Там, полученные при Украине участки для таких хозяйств входили в категорию «земли населенных пунктов», в российском законодательстве они попадают под «земли сельскохозяйственного назначения», что вызывает осложнения для тех, кто покупал их для строительства именно жилого дома.

Таким севастопольцам Жукалов посоветовал пойти по пути применения механизма КРТ, как ранее сделали житель СНТ «Верхняя Учкуевка» и «Нижняя Учкуевка».

Всего за более чем 3 часа было обсуждено несколько десятков проблемных участков. Для тех, кто не согласен с решениями разработчиков проекта, предусмотрена процедура подачи предложений посредством заполнения и передачи через урну, стоящую в зале, опросных листов, в которых горожане описывают проблемы со своими участками. Жукалов пообещал рассмотреть их все и по возможности решить в пользу жителей города.

Мы продолжим следить за этой темой и будем делать репортажи с каждой встречи.

Напомним, 14 июня директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов рассказал, что в городе повторяются провокации 2017 года при обсуждении правил землепользования и застройки.

С перечнем мест и времени обсуждений вы можете ознакомится в нашем материале.

Дмитрий Островский