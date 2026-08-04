В Севастополе военный открыл огонь по мирным жителям

По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого в селе Хмельницком нападавший ранил ещё троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет, сообщил губернатор.

Нападавший задержан.

На месте происшествия сейчас работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.