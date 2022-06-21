В Севастополе суд запретил работу батутного центра «Адреналин»

Собственник его демонтировал

Севастопольский городской суд удовлетворил требования прокуратуры о запрете работы батутного комплекса ООО «Адреналин», расположенного по ул. Фиолентовское шоссе, 1/4. Центр назвали опасным для посетителей.

«В батутном центре допущены нарушения законодательства о техническом регулировании при вводе в эксплуатацию и эксплуатации батутного комплекса, что не позволяет обеспечить безопасность его использования для потребителей. Имели место факты получения детьми тяжких и средней тяжести телесных повреждений», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ведомство обязывало руководство центра через суд устранить нарушения. Судом первой инстанции иск не был удовлетворен, однако Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры города Севастополя, отменил ранее вынесенное решение районного суда и удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

Эксплуатация батутного комплекса запрещена до приведения ее в соответствие с требованиями закона.

В ходе судебного разбирательства по иску прокуратуры батутный комплекс собственником демонтирован.

Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, в Севастополе были заведены уголовные дела по факту травмирования 5 детей в батутном центре «Адреналин» в период с декабря 2020 года по март 2021 года

Ольга Сурикова