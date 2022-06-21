Правительство Севастополя выделило дополнительно 100 путевок в детские лагеря

Путевки положены и детям, чьи родители участвуют в СВО

Правительство Севастополя 21 июня приняло решение о выделение средств для отдыха и оздоровления детей определенных категорий, а также детей родителей, участвующих в специальной военной операции в Украине и на Донбассе.

«Мы начинаем постепенно выделять из резервного фонда по мере возможности первые 100 путевок, которые у нас идут по категории соцзащиты. У нас сформировался определенный дефицит», — рассказал в ходе заседания губернатор Михаил Развожаев.

Он добавил, что образовавшийся в этом году дефицит будет постепенно восполняться еще в июле и августе.

На прошедшем заседании выделено 3, 429 млн рублей на приобретение ста путевок.

Напомним, в Севастополе в этом сезоне планируется дополнительно выделить 500 путевок, в связи с образовавшимся дефицитом при перераспределении мест в лагерях в пользу одаренных детей.

Ольга Сурикова