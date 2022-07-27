Развожаев отказался от идеи строить торговый центр возле штаба флота

У инвесторов был договор аренды участка земли

Сегодня, 27 июля, на заседании градостроительного совета был снят с обсуждения вопрос о строительстве и эксплуатации многоуровневого перехватывающего подземного паркинга с элементами торгово-развлекательно центра на улице Луначарского, возле штаба ЧФ. Такое решение озвучил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«С учетом общественной дискуссии, которая развернулась в городе после того, как был заявлен этот проект в рамках особой экономической зоны. С учетом позиции Черноморского флота, с учетом позиции Законодательного собрания, части депутатов, мной принято решение об отказе от реализации этого проекта», — подчеркнул он.

Развожаев добавил, что договор об аренде участка будет расторгнут. Для инвесторов будут предложены другие площадки для реализации проектов, в случае если желание инвестировать в Севастополь сохранится.

Также, по его словам, по данной территории будет рассмотрен в дальнейшем проект по благоустройству.

Напомним, в январе 2022 года в СМИ появилась информации о планах инвестора построить ТЦ с кафе и подземной парковкой на площадке между Екатерининским сквером и штабом флота.

По задумке инвесторов здание ТЦ будет насчитывать от трёх до четырех этажей, планируется также построить пятиэтажный паркинг, часть которого будет подземным. Паркинг будет рассчитан на 173 автомобиля, а в ТЦ одновременно смогут находиться 983 человека.

В руководстве ЧФ отметили, что считают невозможным строительство ТЦ в непосредственной близости от штаба флота.

Ольга Сурикова