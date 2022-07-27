Глава Феодосии подал в отставку после встречи с Аксеновым

Встреча оказалась фатальной

Глава администрации Феодосии Андрей Лебедев ушел в отставку после встречи с главой Крыма Сергеем Аскеновым.

«Встретился с главой администрации Феодосии Андреем Викторовичем Лебедевым. По итогам встречи Андрей Викторович, следуя моей рекомендации, написал заявление об увольнении по собственному желанию», — сообщил Аксенов в своем Telegram.

Он добавил, что руководству города было дано время на устранение выявленных недостатков, но глава Республики подчеркнул, что результаты этой работы нельзя признать удовлетворительными.

Напомним, предыдущий глава Феодосии Сергей Бовтуненко также ушел в отставку после разговора Сергеем Аксеновым в октябре 2021 года.

Ольга Сурикова

Фото: Андрей Лебедев/vk.com