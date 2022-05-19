Идея строительства ТЦ у штаба флота вызвала недоумение у руководства ЧФ

С ними не согласовывали

Руководство Черноморского флота России критично отреагировало на инициативу построить торговый центр с парковой в подпорной стене рядом до штабом флота в центре Севастополя.

В официальном ответе, который был получен председателем постоянного комитета заксобрания по градостроительству и земельным вопросам Севастополя Вячеславом Гореловым, Управления ЧФ РФ говорится, что их не ставили в известность о возможном строительстве ТЦ рядом со стратегическим объектом.

«Данный вопрос официально с командованием Черноморского флота не согласовывался, что вызывает по крайней мере недоумение. Считаю, что строительство какого-либо объекта (торгово-развлекательного либо иного гражданского назначения) в непосредственной близости к штабу Черноморского флота <…> и историческому центру г. Севастополя категорически невозможно», — говорится в ответе за подписью командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова, пишет издание «Forpost».

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев оправдывал идею со строительством торгового центра у штаба Черноморского флота нехваткой парковочных мест в этой части города.

Ольга Сурикова