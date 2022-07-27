В Севастополе обсудили комплексную застройку территории 7км

Не учли людей, проживающих рядом

На архитектурном совете 27 июля в Севастополе обсуждался проект комплексной застройки территории 7 км. Здесь должен появиться новый жилой многоэтажный микрорайон со своей инфраструктурой.

Губернатор города Михаил Развожаев перед началом презентации уточнил, что земли, на которых планируется возвести жилой комплекс, еще находятся в частной собственности. Тем не менее, для того, чтобы выходить на этап переговоров с застройщиком, по его словам, нужно сначала обсудить подготовленный проект КРТ.

И так, главный архитектор проекта Анна Примакова сообщила, что планируется освоить 75 га, которые уже граничат с СТ и индивидуальной застройкой. Вид разрешенного использования земли здесь — 48 участков для личного крестьянского хозяйства и 2 для товарного сельскохозяйственного производства.

Она сделала акцент, что для такой застройки нужны объекты общественного назначения. Поэтому заложено строительство 4 детских садиков по 200 мест и школы на 1,5 тысячи мест, амбулаторного комплекса, спортивного комплекса с бассейном, торговой галереи, сквера, соединенного с бульварами, по всей территории предусмотрены велосипедные дорожки. При этом предполагается, что 35% от всей территории должно быть покрыто зелеными насаждениями.

Площадь жилых домов составит 405 тыс кв.м. И проживать смогут около 12 тысяч жителей. Этажность домов проектируется от 5 до 9. Для развития транспортной инфраструктуры упоминалась необходимость введения новых маршрутов и продление уже существующих, а также строительство четырехполосной дороги.

В ходе обсуждения уточнялось, что вышеперечисленными социальными объектами будут пользоваться и жители прилегающих домов и частных кварталов, что увеличит нагрузку, поэтому нужно изначально заложить их потребности в этот проект.

Также участники совета высказали свои пожелания, чтобы данный жилой комплекс, в связи с тем, что находится на въезде в Севастополь, имел знаковый для города вид и согласовывался со стилем города-героя.

На что губернатор ответил, что в данном проекте представлена современная архитектура, которой стоит придерживаться.

«Строить здесь сталинский ампир 50х гг не практично и будет выглядеть не очень правильно даже с точки зрения исторической памяти», — подчеркнул он, но согласился, что можно сделать определенные архитектурные отсылы к общесевастопольской теме.

Напомним, на данном архитектурном совете губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что решил отказаться от строительства ТЦ возле штаба флота.

Ольга Сурикова