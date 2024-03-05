ПСБ запускает стажировки для студентов в технопарке «ИТ Крым»

Лучшим стажерам банк предложит работу в Цифровой лаборатории ПСБ

В конференц-зале отеля «Аквамарин» прошел организованный ПСБ пятый митап для ИТ-специалистов Крыма. Помимо традиционных для таких мероприятий обсуждений новинок сферы высоких технологий, докладов и семинаров, важным событием встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между ПСБ и Севастопольским госуниверситетом. Подписи под документом поставили управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян и проректор по молодежной политике СевГУ Александр Александров.

«Совместные образовательные программы ПСБ и Севастопольского госуниверситета обеспечат студентам современную гибкую среду обучения, уверенность в завтрашнем дне и возможность получить практику в профессии. Наш банк создает на Крымском полуострове рабочие места для высококвалифицированных специалистов, тем самым делая еще один вклад в развитие ИТ-отрасли в регионе», – прокомментировал Арсен Тананян.

Руководитель ПСБ в Севастополе подчеркнул, что документ долгосрочный, рассчитан на пять лет и позволит трудоустроить немалое количество выпускников и студентов севастопольского вуза.

Проректор по молодежной политике СевГУ Александр Александров отметил, что подписанное соглашение позволит объединить усилия наставников банка и вуза.

«Это важный первый шаг для организации как практик и стажировок, так и других форматов совместной работы. Без него приступить к более плотному сотрудничеству было невозможно», — отметил Александров.

Первые стажировки в ПСБ начнутся уже этой весной. Их будут проходить студенты третьих курсов и выше, которые обучаются по направлениям «Экономика», «Финансы», «Банковское дело» и ИТ-специальностям. В этом году планируется привлечь 300 стажеров по всей стране, в том числе и в Севастополе. Начинающие специалисты могут работать в банке от трех месяцев до года по 20-40 часов в неделю.

Деловая часть митапа была посвящена продуктовой разработке в сфере финансовых технологий. Эксперты Цифровой лаборатории ПСБ рассказали крымским ИТ-специалистам, как находить нестандартные подходы в решении задач, обсудили с участниками последние тренды ИТ-сферы, а также поделились успешными кейсами по разным направлениям: от системного анализа до DevOps.

Встреча завершилась афтерпати с нетворкингом и неформальным общением.