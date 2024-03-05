Севастопольские предприниматели уводят бизнес на новые территории

Сегодня в ходе сессии Заксобрания Севастополя был поднят вопрос о состоянии бизнес-сообщества в городе и оттоке кадров.

«Отток кадров имеет небольшие показатели. Это связано и с проведением специальной военной операции, и с работой на новых территориях, потому что там уровень зарплат был в свое время выше гораздо, чем в Севастополе», — отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей Илья Пестерников.

По его словам, некоторые предприниматели на СВО отреагировали запуском новых производств с учетом нынешней ситуации, а кто-то переориентировался на другие рынки.

«Много предпринимателей в связи с СВО немножко масштабировали свой бизнес и открыли свои подразделения в других регионах», — добавил бизнес-омбудсмен.

Также он констатировал снижение зарегистрированных предпринимателей, в частности за счет перехода многих на самозанятость.

Ольга Сурикова