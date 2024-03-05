В Севастополе появятся новые медали и награды

Сегодня в ходе сессии Заксобрания Севастополя было принято решение о расширении списка медалей, которыми будут награждать за выдающиеся заслуги в разных сферах.

Были учреждены следующие медали:

«За содействие СВО», которой будут отмечать лиц, проявивших активную жизненную позицию и проявили деятельность, направленную на помощь участникам СВО.

«За мужество и верность долгу» — за проявленные качества при выполнении воинского, гражданского или служебного долга, охрану правопорядка, ликвидацию стихийных бедствий, ЧС, в том числе сопряженных с риском для жизни.

Медаль имени Алексея Максимова (главы города с 1901-1908), которой будут отмечены лица, получившие широкую известность и общественное признание, за выдающиеся достижения и особые заслуги перед городом и благотворительность.

«За безупречное службу Севастополю»

Также на 2 вида разделили премию города в области физической культуры, спорта и туризма на достижение в физической культуре, спорте и премию в области туризма.

Также ввели звание почетный финансист города.

В этот перечень не вошла новая медаль «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в состав России». Было уточнено, что это памятный знак, который будет разово вручаться к юбилею «Русской весны».

Ольга Сурикова