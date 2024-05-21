ПСБ в Севастополе открыл фотовыставку «Бизнес в объективе. Семейный бизнес»

ПСБ представил жителям и гостям Севастополя авторский фотопроект «Бизнес в объективе». Он посвящен Году семьи и рассказывает о семейном деле 18 предпринимателей региона. Выставка работает на смотровой площадке Приморского бульвара.

ПСБ впервые представил проект в Севастополе. Его героями стали предприниматели региона, которые успешно ведут и развивают семейный бизнес в торговле, промышленности, технологиях и других сферах. Выставка фоторабот экспонируется при поддержке Правительства Севастополя, центра «Мой бизнес» и Севастопольского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ».

«В основе успешного бизнеса – прежде всего люди, увлеченные и влюбленные в свое дело. Это помогает решать возникающие задачи, достигать новых высот. Малые предприятия создают рабочие места, задают тренды в экономике и приносят нашему городу прибыль.

Популяризировать истории успеха севастопольских предпринимателей и вдохновлять начинающих – такие цели ставит проект ПСБ, ведь он показывает семейный бизнес таким, какой он есть: с трудностями и победами, буднями и яркими моментами», – отметил Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

«Благодаря участию в проекте предприниматели Севастополя могут делиться своим опытом, вдохновением, укреплять связи с другими участниками бизнес-сообщества. У каждого из участников своя история, опыт, сфера деятельности, а объединяет их одно – преданность к своему делу. Мероприятия, выставки, форумы демонстрируют наш потенциал региона, возможности и достижения, тем самым создавая позитивный настрой для предпринимателей и тех, кто только на пути к открытию своего дела», – прокомментировал Денис Профатилов, директор департамента экономического развития города Севастополя

Банк реализует фотопроект «Бизнес в объективе» уже на протяжении 10 лет. Его задача – показать вклад малого и среднего предпринимательства в развитие экономики страны. А в этом году, объявленном Годом семьи, – напомнить о роли семейных ценностей не только в жизни, но и в совместном деле.