Крымчанин спалил грузовик, чтобы не платить компенсацию на его ремонт

В городе Саки задержан мужчина за поджог грузовика своего бывшего работодателя.
В МО МВД России «Сакский» зарегистрировано сообщение о возгорании грузового автомобиля.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в поджоге.
Ранее судимый местный житель рассказал, что работал водителем на частном предприятии водителем и был уволен после совершения им ДТП на служебном грузовом автомобиле. Суд обязал его выплатить компенсацию на ремонт грузовика. Подозреваемый затаил обиду на руководство предприятия и из мести поджег ТС.
Он облил бензином салон грузового автомобиля и поджог. При этом сам получил ожоги лица, что послужило еще одним доказательством его причастности.
Ему грозит до 5 лет лишения свободы. В отношении мужчины избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
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Ольга Сурикова