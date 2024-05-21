Лишенные российского гражданства смогут оставаться в РФ от 15 до 90 дней

Министерство внутренних дел предложило дать право лишенным гражданства России оставаться в стране до 90 дней, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.
«Поправки разрешают лишившимся гражданства оставаться в стране от 15 до 90 дней в зависимости от ситуации», — говорится в материале.
Кроме того, в законопроекте предлагают упростить порядок выдачи вида на жительство для тех, чьи родственники постоянно проживают на территории, входившей в состав Российской империи или Советского Союза.
Отметим, в апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает лишение приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.
Ольга Сурикова